Die letzten Entwicklungen bei BioNTech verleihen der Aktie neuen Rückenwind - zumindest theoretisch, denn am Markt tut sich das Papier weiterhin schwer. Doch: Positive Studiendaten und strategische Zukäufe stärken die Onkologie-Pipeline des Unternehmens und eröffnen Potenzial für eine nachhaltige Neubewertung. Neuer Schwung durch Übernahme und Pipeline-Fortschritte Zuletzt rückte BioNTech durch die Übernahme von CureVac in den Fokus, eine Transaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de