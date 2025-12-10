Nachdem sich die Aktie der französischen Biotechschmiede Abivax in den letzten Monaten schon vervielfachen konnte, verzeichnet sie am heutigen Mittwoch noch einmal einen kräftigen Kurssprung von zeitweise rund 20 Prozent - Auslöser sind Spekulationen, dass der US-Pharmakonzern Eli Lilly ein Übernahmeangebot unterbreiten könnte. Klar ist: Mitglieder des No Brainer Club blicken mal wieder auf eine wahnsinnige Rendite. Abivax und Eli Lilly reagierten ...

