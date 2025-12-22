5 KI-Kracher für Depot: Musk siegt vor Gericht, Baidu zieht es nach London & Abivax

Steht Abivax auf dem Weihnachtszettel von Eli Lilly? Laut "La Lettre" prüft der US-Pharmariese den Kauf des französischen Biotechunternehmens und führte dazu Gespräche mit dem Finanzministerium. Wie heiß ist das Gerücht?Thema das Tages: Depot - 5 neue KI-Aktien Das Depot der wO Börsenlounge füllt sich weiter. Diesmal ziehen 5 KI-Aktien in das Depot ein. Damit sind bereits 15 der 20 Werte im Portfolio enthalten. Besonders die Rohstoffwerte hat dem Depot einen guten Start beschert. Das Derivat auf Silber liegt schon zweistellig im Depot und auch die Rohstoffexplorer feiern einen guten Einstand. Adventskalender: Einmal Öl & einmal Pharma Hinter den heutigen Türchen verbirgt sich einmal ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Markus Weingran