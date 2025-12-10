Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
China zieht den Stecker - Lithiumpreis explodiert, Südamerika wird zum Gamechanger
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker-Symbol: DB1
Xetra
10.12.25 | 15:21
220,20 Euro
-1,70 % -3,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
220,40220,6015:37
220,50220,6015:36
Dow Jones News
10.12.2025 14:33 Uhr
354 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Warten auf Fed-Entscheidung - Dt. Börse im Minus

DJ MÄRKTE EUROPA/Warten auf Fed-Entscheidung - Dt. Börse im Minus

DOW JONES--Mit leichten Abgaben präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Im Vorfeld dürfte nicht mehr viel passieren. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Noch wichtiger aber ist sein Ausblick auf das kommende Jahr. Angesichts der zuletzt stabilen US-Arbeitsmarktdaten gibt es wenig Gründe, einen klaren Zinssenkungspfad im Voraus anzukündigen. Zudem bewegt sich die Inflation klar über dem 2-Prozentziel der Notenbank.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 24.051, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent nach unten. An den Anleihemärkten steigen die Renditen weiter leicht an, am Devisenmarkt geht der Euro bei 1,1635 Dollar um.

Im Fokus dürfte auch das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder des Offenmarktausschauses stehen. Die Deutsche Bank erwartet, dass es Abweichler sowohl auf der tauben- wie auch der falkenhaften Seite geben wird. Mit Blick auf den erwarteten Zinspfad der US-Notenbank (Dot-Plot) glauben die Analysten, dass die bisherigen Projektionen bestätigt werden, nämlich jeweils eine Zinssenkung um 25 Basispunkten 2026 und 2027.

Mit Abgaben von 1,7 Prozent reagieren Deutsche Börse auf die Veröffentlichung der Mittelfristziele bis 2028. Das angestrebt organische Umsatzwachstum von jährlich 8 Prozent wirkt nach Einschätzung von Jefferies zwar solide. Allerdings sei eine gesunde Dosis an Skepsis angebracht, gerade mit Blick auf die Frage, wo dieses Wachstum eigentlich herkommen soll. Dies gelte insbesondere, wenn man die bisherige Umsatzentwicklung betrachte.

Gute Vorlagen des US-Wettbewerbers GE Vernova treiben Siemens Energy um 4,1 Prozent. Der US-Energie- und Windanlagenhersteller hat seinen Ausblick angehoben und will Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen.

Delivery Hero will für Anleger attraktiver werden

Delivery Hero springen sogar um 11,3 Prozent nach oben. Der Essenslieferant will den schwachen Aktienkurs mit Teilverkäufen des Unternehmens, Partnerschaften oder Ähnlichem verbessern. In einem Aktionärsbrief wurde mitgeteilt, man prüfe "strategische Optionen". Bei Tui sind Händler mit den vorgelegten Geschäftszahlen zufrieden, man hätte sich jedoch eine höhere Steigerung der Winterbuchungen erhofft. Für die Tui-Aktie geht es 2,3 Prozent nach unten.

Mit einem Kurseinbruch von 9,1 Prozent wird die Ankündigung von Aegon quittiert, in die USA umziehen zu wollen. Dazu will sich die Gesellschaft in Transamerica Inc umbenennen. Der niederländische Versicherer begründet dies damit, dass man bereits 70 Prozent des Geschäfts dort verbuche. Auch die neuen Finanzziele seien sehr verhalten, daher das Kursminus, sagt ein Händler

Die Aktien des britischen Online-Lebensmittelhändlers Ocado stellen mit 6 Prozent Plus einen der Hauptgewinner im Stoxx-600-Index. Die Gesellschaft stelle sich als am schnellsten wachsender Händler im Lebensmittelgeschäft heraus, obwohl man geglaubt habe, mit der Pandemie seien die Spitzen der Wachstumsraten erreicht worden, heißt es im Handel. Dies zeigten die aktuellen Daten zum Einzelhandelsumsatz in Großbritannien. Gut liefen auch die Partnerschaften, so wie mit Coles in Australien.

Abivax haussieren an der Pariser Börse mit Aufschlägen von 10 Prozent. Stützend wirken Medienberichte, laut denen der US-Pharmakonzern Eli Lilly ein Gebot für das Biotechnologie-Unternehmen in Erwägung ziehen soll. Abivax wurde in der Vergangenheit immer wieder als möglicher Kaufkandidat für ein großen Pharmaunternehmen genannt. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.704,73    -0,2%   -13,59   +16,8% 
Stoxx-50         4.799,81    -0,1%   -5,67   +11,5% 
DAX           24.050,57    -0,5%  -112,08   +21,4% 
MDAX          29.701,41    -0,1%   -27,64   +16,2% 
TecDAX          3.564,56    -0,5%   -19,23   +4,9% 
SDAX          16.785,83    -0,4%   -71,96   +22,9% 
CAC           8.026,47    -0,3%   -26,04   +9,1% 
SMI           12.828,15    -0,8%  -103,01   +11,5% 
ATX           5.100,60    -0,6%   -28,93   +40,0% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Di, 19:30  % YTD 
EUR/USD          1,1641    +0,1%   1,1627   1,1623  +12,3% 
EUR/JPY          182,41    +0,0%   182,35   182,38  +12,0% 
EUR/CHF          0,9358    -0,2%   0,9375   0,9374  -0,1% 
EUR/GBP          0,8743    +0,0%   0,8741   0,8739  +5,6% 
USD/JPY          156,70    -0,1%   156,84   156,92  -0,3% 
GBP/USD          1,3314    +0,1%   1,3300   1,3300  +6,3% 
USD/CNY          7,0745    +0,0%   7,0740   7,0751  -1,9% 
USD/CNH          7,0619    -0,0%   7,0629   7,0618  -3,7% 
AUS/USD          0,6649    +0,1%   0,6643   0,6636  +7,3% 
Bitcoin/USD       91.995,10    -1,0% 92.885,50 94.013,90  -1,8% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,59    58,25   +0,6%    0,34  -18,8% 
Brent/ICE          62,24    61,94   +0,5%    0,30  -17,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.196,48   4.208,43   -0,3%   -11,95  +60,2% 
Silber           61,06    60,68   +0,6%    0,38 +110,3% 
Platin          1.431,38   1.458,14   -1,9%   -28,11  +66,5% 
Kupfer            5,25     5,24   +0,1%    0,01  +27,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 07:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.