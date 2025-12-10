Die Hoffnung auf ein Comeback währte kurz: Nach einer steilen Rally holt die Realität die Meme-Ikone wieder ein. Trotz prall gefüllter Kassen offenbart der Quartalsbericht fundamentale Risse im Kerngeschäft. Anleger reagieren prompt und schicken das Papier auf Talfahrt.Die Euphorie der letzten zwei Wochen ist verflogen. GameStop, der einstige Liebling der Kleinanleger, muss nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal einen herben Dämpfer hinnehmen. Im vorbörslichen Handel rutscht die Aktie um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
