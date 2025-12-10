Die Hoffnung auf ein Comeback währte kurz: Nach einer steilen Rally holt die Realität die Meme-Ikone wieder ein. Trotz prall gefüllter Kassen offenbart der Quartalsbericht fundamentale Risse im Kerngeschäft. Anleger reagieren prompt und schicken das Papier auf Talfahrt.Die Euphorie der letzten zwei Wochen ist verflogen. GameStop, der einstige Liebling der Kleinanleger, muss nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal einen herben Dämpfer hinnehmen. Im vorbörslichen Handel rutscht die Aktie um ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.