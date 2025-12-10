DOW JONES--Fresenius Medical Care bekommt einen neuen Chief Medical Officer. Wie der Dialysespezialist mitteilte, hat er Charles Hugh-Jones mit Wirkung zum, 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Franklin W. Maddux an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Hugh-Jones war zuletzt CEO des US-Biotechunternehmens Volastra Therapeutics.

