DJ Fresenius Medical Care ernennt neuen Chief Medical Officer
DOW JONES--Fresenius Medical Care bekommt einen neuen Chief Medical Officer. Wie der Dialysespezialist mitteilte, hat er Charles Hugh-Jones mit Wirkung zum, 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Franklin W. Maddux an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Hugh-Jones war zuletzt CEO des US-Biotechunternehmens Volastra Therapeutics.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 08:10 ET (13:10 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News