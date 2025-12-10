Laut einer Studie des europäischen Verbandes Wind Europe in Kooperation mit Hitachi Energy sinken die Kosten der Transformation des europäischen Stromsystems bis 2050, wenn man die erneuerbaren Energien stark ausbaut. Eine Studie des europäischen Verbandes Wind Europe in Kooperation mit Hitachi Energy hat die Kosten der Transformation des europäischen Stromsystems anhand verschiedener Szenarien untersucht. Das Ergebnis der Studie: Je mehr erneuerbare Energien man in das System integriert, desto ...

