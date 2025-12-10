Die EnBW hat eine zentrale Leitstelle zur Überwachung ihres Schnellladenetzes eröffnet. Ziel ist es, die über 8.000 eigenen Schnellladepunkte vollumfänglich aus der EnBW-Zentrale heraus zu überwachen und den Betrieb weiter zu optimieren. Zum Jahreswechsel erreichte das Energieunternehmen die Marke von 6.000 eigenen HPC-Ladepunkten. Nur ein Jahr später umfasst das Ladenetz bereits 8.000 ultraschnelle Ladepunkte, womit die EnBW auch weiterhin das größte ...

