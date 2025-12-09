Smatrics EnBW hat im oberösterreichischen Regau seinen ersten HPC-Ladepark für Elektroautos und E-Lkw eröffnet. Dieser bietet zwölf Ladepunkte für E-Autos sowie drei weitere für Batterie-elektrische Trucks. Zudem nahm das Joint Venture in Sankt Johann in der Haide seinen hundertsten HPC-Standort in Österreich in Betrieb. Bisher baute das Gemeinschaftsunternehmen von Smatrics und EnBW Schnellladepunkte für E-Autos auf. "Beim Ladepark in Regau bieten ...

