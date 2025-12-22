Die EnBW testet die Hard- und Software des Herstellers XCharge. Im August 2025 wurde bereits eine Ladestation am Standort EnBW City installiert. Nun folgt der erweiterte Feldtest an drei zusätzlichen Standorten in Baden-Württemberg. Neben einer weiteren Schnellladestation am Standort EnBW City in Stuttgart wurden drei weitere Standorte - Rutesheim, Durlach Center in Karlsruhe sowie der Standort am Bahnhof Karlsruhe - in den Test einbezogen, wie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net