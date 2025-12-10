Amazon integriert neue Shopping-Funktionen in seine Alexa-Plus-Sprachassistenz - zunächst aber nur in den USA und Kanada. Das Update soll Nutzer:innen verstärkt zum Kaufen animieren. Mit dabei ist ein sogenannter Shopping-Hub für die Bildschirmgeräte Echo Show 15 und Echo Show 21. Nutzer können dort Bestellinformationen in Echtzeit einsehen, frühere Käufe überprüfen und Shopping-Listen verwalten, berichtet das IT-Blog Techcrunch. Das Dashboard schlägt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.