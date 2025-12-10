New York - Vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger am Mittwoch zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 47.590 Punkten. Die Experten gehen überwiegend davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen senken, aber gleichzeitig eine Obergrenze für mögliche Reduzierungen in der Zukunft festlegen wird. Dennoch rechnen die Märkte mit weiteren ...

