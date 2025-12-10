© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Europas Gericht reduzierte die Kartellstrafe von Intel auf 237,11 Millionen Euro. Zuvor wurde eine höhere Strafe für das Blockieren von AMD aufgehoben.Europas zweithöchstes Gericht wies am Mittwoch die Klage des US-Chipherstellers von Intel gegen eine vor zwei Jahren von der EU verhängte Kartellstrafe in Höhe von 376 Millionen Euro (438 Millionen US-Dollar) wegen Behinderung von Wettbewerbern zurück, reduzierte die Strafe jedoch um 140 Millionen Euro. Das Gericht erster Instanz mit Sitz in Luxemburg kommentierte dies wie folgt: "Ein Betrag von 237,11 Millionen Euro spiegelt die Schwere und Dauer des vorliegenden Verstoßes angemessener wider." Die Europäische Kommission, die als …