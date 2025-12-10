Munich Re hat die ersten Rahmendaten der neuen Unternehmensstrategie vorgestellt. Mit "Ambition 2030" schärft der Versicherungsriese seine Wachstums- und Ausschüttungsziele. Auch bei der Dividende setzt sich der Konzern klare Ziele.Munich Re erhöht den Anspruch - und das gleich auf mehreren Ebenen. Im Rahmen der neuen Mehrjahresstrategie "Ambition 2030" stellt der Rückversicherer weiter steigende Gewinne sowie eine klare Fokussierung auf die Gewinnbeteiligung der Aktionäre in Aussicht.Bis zum Jahresende ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.