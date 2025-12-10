Nach den vorläufigen Zahlen sind die witterungsbedingten Rückgänge bei Wind- und Wasserkraft in diesem Jahr durch die zugebauten Photovoltaik-Anlagen mehr als kompensiert worden. Am Ende wird ein leichtes Plus von 0,7 Prozentpunkten beim Anteil der Erneuerbaren erreicht werden. Aus Sicht der Erneuerbaren gab es in diesem Jahr ein historisch schwaches erstes Windquartal. Dennoch, so ergeben es die vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), wird sich der Anteil in diesem ...

