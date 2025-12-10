Die Deutsche Bahn plant offenbar den Kauf von mehreren Hundert Elektrobussen beim chinesischen Hersteller BYD. Der Zuschlag stößt laut einem Medienbericht auf scharfe Kritik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die fühlt sich vom Staat verschaukelt. Laut dem "Spiegel" hat die Deutsche Bahn Anfang April einen umfassenden Elektrobus-Auftrag ausgeschrieben und diesen dabei in mehrere Lose aufgeteilt. Für einen Teil des Auftrags soll nach Informationen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.