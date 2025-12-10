© Foto: Sascha Lotz/dpa

Eli Lilly investiert 6 Milliarden US-Dollar in eine Produktionsstätte. Der Bau der Anlage soll 3.450 Arbeitsplätze schaffen und in der Produktionsstätte soll Orforglipron als Pille gegen Fettleibigkeit produziert werden.Eli Lilly gab am Dienstagnachmittag bekannt, dass das Unternehmen plant, mehr als 6 Milliarden US-Dollar in eine neue Produktionsstätte in Huntsville, Alabama, zu investieren. In der neuen Produktionsstätte sollen synthetische Arzneimittel mit kleinen Molekülen und Peptide, darunter Eli Lillys oralen GLP-1-Rezeptoragnositen Orforglipron hergestellt werden. Es handelt sich um den dritten von vier neuen Standorten in den USA, die das Unternehmen ankündigen will. Zudem gab Eli …