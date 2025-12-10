Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", SSE: 688796; HKEX: 02315), ein globales Biotechnologieunternehmen, das innovative Arzneimittelforschung vorantreibt, gab heute seine erfolgreiche Notierung an der Shanghai Stock Exchange STAR Market bekannt. Dies folgt auf die Notierung des Unternehmens an der Hong Kong Stock Exchange im September 2022 und markiert einen bedeutenden Meilenstein bei der Etablierung von Biocytogen als erstes "H+A"-dual-notiertes globales innovatives Arzneimittelunternehmen , wodurch seine Mission gestärkt wird, zum globalen Vorreiter für neue Arzneimittel zu werden

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209881707/de/

Der IPO-Preis des Unternehmens wurde auf 26,68 RMB pro Aktie festgelegt, wobei der Eröffnungskurs bei 58 RMB lag, was einer Steigerung von 117 gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Basierend auf dem Eröffnungskurs übersteigt die Marktkapitalisierung von Biocytogen 25,9 Milliarden RMB.

Die propietären RenMice-Plattformen (RenMab, RenLite RenNano, RenTCR-mimic) von Biocytogen ermöglichen die Entdeckung von vollständig humanen monoklonalen, bispezifischen, multispezifischen, ADC-, VHH- und TCR-mimetischen Antikörpern für mehr als 1.000 medikamentös behandelbare Ziele. Diese Plattformen nutzen eine Bibliothek mit über einer Million authentischer Antikörpersequenzen und bieten Partnern sofortigen Zugriff auf hochwertige therapeutische Moleküle, wodurch die Zeit bis zur Entdeckung von Antikörpermedikamenten erheblich verkürzt wird. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 40 Projekte von der PCC- bis zur IND-Phase vorangetrieben und über 280 globale Forschungspartnerschaften geschlossen, darunter mehr als 10 klinische oder fast klinische Programme, die erfolgreich auslizenziert wurden. Ergänzend dazu bietet Biocytogen ein weltweit führendes Portfolio von mehr als 4.390 gebrauchsfertigen zielhumanisierten Mausmodellen, die die präklinische Bewertung von bispezifischen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs), nukleinsäurebasierten Therapeutika und anderen innovativen Modalitäten unterstützen.

Die erfolgreiche Notierung am STAR Market versetzt Biocytogen in die Lage, seine globale Expansion, die Kommerzialisierung seiner Plattformen und den strategischen Kapitaleinsatz weiter voranzutreiben. Unter Nutzung der Synergien seiner "H+A"-Doppelnotierungsstruktur wird das Unternehmen die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weiter vertiefen, seine Technologieplattformen stärken und die Erforschung neuartiger Therapien zum Nutzen der globalen Gesundheitsversorgung vorantreiben.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf der Gen-Editierungstechnologie und nutzt gentechnisch veränderte proprietäre RenMice-Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimetischer Antikörper. Das Unternehmen hat eine Submarke namens RenBiologics gegründet, um globale Partnerschaften für eine sofort verfügbare Bibliothek mit über 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen über 1.000 Targets für weltweite Kooperationen zu erschließen. Bis zum 30. Juni 2025 wurden weltweit etwa 280 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung/Auslizenzierung/Übertragung von therapeutischen Antikörpern und mehreren klinischen Wirkstoffen sowie über 50 Lizenzprojekte für RenMice mit nominierten Zielmolekülen geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen war Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit mehrere tausend gebrauchsfertige Tier- und Zellmodelle unter der Submarke BioMice sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen finden Sie unter https://biocytogen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209881707/de/

Contacts:

Biocytogen-Kontakt

Medien: pr@bbctg.com.cn