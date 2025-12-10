Airbus sichert sich einen 50 Millionen Euro Vertrag zur Integration von KI in Waffensysteme der französischen Streitkräfte. Airbus hat einen Vertrag über 50 Millionen Euro (58 Millionen US-Dollar) abgeschlossen, um Künstliche Intelligenz, die von der französischen Ministerialagentur für KI im Verteidigungsbereich (AMIAD) entwickelt wurde, in Waffensysteme und Informationssysteme der französischen Streitkräfte zu integrieren. Die erste Phase des Vertrags wird sich laut Unternehmensangaben auf die Mordernisierung von Spationav, dem maritimen Überwachungssystem des Landes, konzentrieren, indem KI zur Verarbeitung satellitengestützter Daten integriert wird. Zukünftige Implementierungen werden …

