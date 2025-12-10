Bern - Die pauschalen Zölle der USA auf Schweizer Waren sinken von 39 auf 15 Prozent, und zwar rückwirkend ab dem 14. November. Wirtschaftsminister Guy Parmelin konnte diese gute Nachricht aus Washington am Mittwoch nur Stunden nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten 2026 bekanntgeben. Grundlage für die Senkung der Zölle ist die am 14. November unterzeichnete Absichtserklärung der Schweiz, der USA und Liechtensteins. Weiterhin AusnahmenDie USA begrenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab