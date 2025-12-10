Bern - Die pauschalen Zölle der USA auf Schweizer Waren sinken von 39 auf 15 Prozent, und zwar rückwirkend ab dem 14. November. Wirtschaftsminister Guy Parmelin konnte diese gute Nachricht aus Washington am Mittwoch nur Stunden nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten 2026 bekanntgeben. Grundlage für die Senkung der Zölle ist die am 14. November unterzeichnete Absichtserklärung der Schweiz, der USA und Liechtensteins. Weiterhin AusnahmenDie USA begrenzen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.