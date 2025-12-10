© Foto: Evan Vucci - AP

Elon Musk könnte bald der erste Billionär der Welt werden - vorausgesetzt, SpaceX gelingt der Börsengang im kommenden Jahr zu einer Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar.Laut Berechnungen des Bloomberg Billionaires Index würde Musks Anteil an SpaceX im Falle eines SpaceX-IPO mehr als 625 Milliarden US-Dollar wert sein - eine Verdreifachung des aktuellen Wertes von 136 Milliarden US-Dollar. Der Raumfahrtkonzern schreitet mit seinen Plänen für einen IPO voran und könnte mit einer Kapitalaufnahme von mehr als 30 Milliarden US-Dollar den größten Börsengang aller Zeiten realisieren. Die von Elon Musk geführte Raumfahrtfirma strebt eine Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar an. …