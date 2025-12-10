Es existiert eine Vielzahl von Zertifikaten und Optionen am Markt, doch viele Anleger haben bislang Berührungsängste gegenüber diesen spannenden Finanzprodukten. Die Gründe hierfür sind vielfältig und nachvollziehbar: Der Handel mit Optionsscheinen und Zertifikaten eignet sich in der Regel nicht für konservative Anleger, die langfristig planen und ihr Depot vorwiegend mit Anleihen oder Aktien etablierter Blue-Chip-Unternehmen bestücken. Für Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS