Unser Ansatz für Aktientipps und Trading-Ideen basiert auf sorgfältig ermittelten Einstiegskursen, die mithilfe von Charttechnik und Trading-Signalen festgelegt werden. Ziel ist es, durch die Analyse der Wahrscheinlichkeiten die passenden Momente für Long- und Short-Trades zu identifizieren. Dabei versuchen wir, Verluste möglichst zu vermeiden oder zumindest gering zu halten, indem wir von einem bereits vorhandenen kurzen Trend ausgehen.Diese Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS