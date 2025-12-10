© Foto: DroneShieldWährend Kleinanleger die Aktie zu Tiefstkursen einsammeln, wetten institutionelle Investoren aggressiv auf einen weiteren Absturz. Jetzt entscheidet sich, wer recht behält.Die australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield erlebt nach einem dramatischen Absturz von über 70 Prozent seit dem Oktoberhoch eine extreme Marktpolarisierung. Während Kleinanleger massiv zugreifen, fahren institutionelle Investoren ihre Wetten gegen die Aktie hoch. In den vergangenen Wochen war die Aktie durch einen toxischen Cocktail aus negativen Faktoren unter Druck geraten. Plötzliche Insiderverkäufe, überraschende Managementwechsel und deutliche Gewinnmitnahmen im gesamten Rüstungssektor lösten einen Crash …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE