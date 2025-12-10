NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Mit Blick auf neue Regeln der Bundesnetzagentur für die Netzbetreiber stellte Analyst Ahmed Farman einige Verbesserung bei den Finanzierungskosten für bestehende Anlagen fest. Das Ausbleiben größerer Verbesserungen im Vergleich zum Regulierungsentwurf vom Juni sei jedoch enttäuschend, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000ENAG999





