Kingswood Capital Management, LP (zusammen mit verbundenen Unternehmen "Kingswood") gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Safran Passenger Innovations ("SPI" oder "Unternehmen") von Safran bekannt einem internationalen Hightechunternehmen, das in den Segmenten Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt tätig ist. SPI ist ein weltweit führender Anbieter von Bordunterhaltungs- und Konnektivitätslösungen für Fluggesellschaften und Flugzeughersteller. Matt Smith wird auch künftig als CEO bei SPI tätig sein. Das gesamte Führungsteam von SPI bleibt unverändert. Die Transaktion wird voraussichtlich zu Beginn des nächsten Jahres abgeschlossen und unterliegt den üblichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen.

SPI, das in Brea (US-Bundesstaat Kalifornien) ansässig ist, hat mit RAVE eine preisgekrönte Plattform für Bordunterhaltung und Konnektivität entwickelt und gestaltet, die für ihr intuitives Design, ihre Zuverlässigkeit und ihren innovativen Ansatz bekannt ist. Die Übernahme von SPI durch Kingswood folgt der gemeinsamen Vision, transformative Lösungen der nächsten Generation bereitzustellen, die neue Branchenstandards setzen und zugleich eine nahtlose Geschäftskontinuität und Betriebsstabilität gewährleisten.

Matt Smith, CEO bei Safran Passenger Innovations, kommentiert: "Unser Team war von Anfang an die treibende Kraft hinter dem Erfolg von RAVE. Dieses neue Kapitel mit Kingswood ermöglicht uns, unseren Erfolg auf die nächste Ebene zu führen. Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten für beschleunigtes Wachstum, Expansion und Investitionen in modernste Technologien, die das Borderlebnis neu definieren. Die Partnerschaft bringt unserem Unternehmen einen beträchtlichen Mehrwert und befähigt uns, unsere Kompetenzen zu stärken und dabei unserer Unternehmenskultur treu zu bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit der Leidenschaft unseres Teams und der Unterstützung durch unsere neuen Partner eine Zukunft gestalten werden, von der unsere Kunden, Beschäftigten und Stakeholder gleichermaßen profitieren werden."

Clayton Lechleiter, Principal bei Kingswood, betont: "Wir teilen die Vision von Matt und sind fest davon überzeugt, dass er und sein Team mit RAVE eine nahtlose Plattform entwickelt haben, die marktweit die zuverlässigste ist und für viele namhafte globale Fluggesellschaften die niedrigsten Gesamtbetriebskosten bietet. Die von SPI entwickelten Produkte und Dienstleistungen sind wesentliche Elemente für das Borderlebnis, das Passagiere erwarten, aber auch für die aufstrebenden Marketingkanäle, die Fluggesellschaften erst seit Kurzem monetarisieren."

Alex Wolf, Managing Partner und Gründer von Kingswood, ergänzt: "Wir sind hoch erfreut, dass SPI und seine RAVE-Plattform Teil des wachsenden Portfolios von Kingswood werden. Diese grenzüberschreitende Carve-out-Übernahme ist unsere zweite Investition in den Segmenten Luft- und Raumfahrt und Verteidigung bei Kingswood. Wir haben die Gelegenheit erkannt, mit einem herausragenden Team zusammenzuarbeiten, das über ein erstklassiges, weltweit anerkanntes Produkt in einem schnell wachsenden Sektor verfügt. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Matt und dem gesamten SPI-Team eine vielversprechende neue Phase als eigenständiges Unternehmen zu unterstützen."

Goodwin Procter LLP und Configure Partners haben Kingswood bei dieser Investition beraten.

Über Safran Passenger Innovations

Safran Passenger Innovations ist Schöpfer von RAVE und bietet innovative Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssysteme, die auf der neuesten Verbraucher- und Avioniktechnologie aufbauen, um erstklassige Hardware, Software und Serviceleistungen für ein hochwertiges, vernetztes Borderlebnis bereitzustellen.

Über Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP kooperiert mit führenden Unternehmen im Mittelstand, die von seinem Kapital und seinen umfangreichen betrieblichen Ressourcen profitieren. Kingswood stellt sich komplexen Herausforderungen und ist gut positioniert, um Unternehmen in entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihren Wert zu steigern. Kingswood hat seinen Sitz in Los Angeles und ist ein eingespieltes Team mit unternehmerischer Ausrichtung, das auf eine lange Geschichte gemeinsamer Erfolge bei der Entwicklung von "Win-Win"-Partnerschaften mit seinen Portfoliounternehmen und Managementteams zurückblicken kann. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Kingswood unter www.kingswood-capital.com.

