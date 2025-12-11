© Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-BildfunkGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 11/24 07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 09:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz 10:00 Uhr, Deutschland: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 15:00 Uhr, Deutschland: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Capital …Den vollständigen Artikel lesen
