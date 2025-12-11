Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 11/24 07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Deutschland: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 09:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz 10:00 Uhr, Deutschland: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 15:00 Uhr, Deutschland: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Capital …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.