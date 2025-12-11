Paukenschlag bei TUI. Nachdem es in den vergangenen Wochen ruhig um die TUI-Aktie war, hat sich das Unternehmen wieder in die Schlagzeilen katapultiert. Der Reisekonzern will seinen Aktionären erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Dividende zahlen. Die Aktie reagierte überraschend schwach auf die Meldung. Dagegen scheint die Aktie des Dividenden-Geheimtipps RE Royalties endlich ins Laufen zu kommen. Zum Einstieg lockt eine Dividendenrendite von 16 %! Bei Vonovia erhalten Aktionäre derzeit rund 5 %. Die Aktie hat im laufenden Jahr eher enttäuscht. Doch Analysten trauen dem Wertpapier einiges zu.

