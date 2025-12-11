Anzeige / Werbung

Nach abgeschlossener Konsolidierung ebnen bärenstarke Bohrergebnisse den Weg züneuen Höchstkursen!

Anzeige/Werbung - Diese Anzeige wurde bezahlt und wird im Auftrag von Miata Metals Corp. veröffentlicht. · Ersteller/Verbreiter: Spekulanten Insider · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 11.12.2025 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold gilt nach wie vor als einer der verlässlichsten strategischen Wertspeicher in einem globalen Umfeld, das von hohen Schuldenständen, anhaltender Inflation und zunehmenden geopolitischen Spannungen geprägt ist. Das weltweit verfügbare Angebot für Gold nimmt unwesentlich zu, während die Nachfrage sehr hoch bleibt.

Besonders Zentralbanken und institutionelle Anleger stocken ihre Bestände massiv auf, da sie Gold als langfristige Absicherung betrachten und sorgen somit für zunehmende Knappheit an verfügbarem Gold. Gleichzeitig wächst auch das Interesse privater Investoren, die die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung aufmerksam verfolgen und den Werterhalt von Gold zunehmend züschätzen wissen.

Noch interessanter, in einem söstark nachgefragten Markt, sind vielversprechende Gold-Explorationsgesellschaften, da diese einen deutlichen Hebel gegenüber dem physischen Gold haben. Unser Tipp: Miata Metals (WKN: A3EHXQ), die sich nach der Zwangsliquidation eines größeren Investors nun wieder in die Anlegerherzen bohrt.

Gröflächige Gold-Pipeline im Gold-Hotspot Suriname!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) kontrolliert über 410 km² Fläche, auf der seine Flaggschiff-Projekte "Sela Creek' und "Nassau' beheimatet sind, die sich beide im produktiven "Greenstone'-Gürtel von Suriname befinden. An beiden Projekten hält Miata derzeit 70% mit der jeweiligen Option auf 100%. Die Rahmenbedingungen stimmen hier dank Rechtssicherheit, operativer Schlagzahl und gesicherter Finanzierung.

Quelle: Miata Metals (Unternehmenspräsentation)

Die stabilen und pröMining eingestellten juristischen Rahmenbedingungen ermöglichen reibungslose Abläufe und sorgen dafür, dass die Projekte zügig vorankommen.

Und Miata (WKN: A3EHXQ) hat keine Zeit züverlieren, weshalb schon mehrere aussichtsreichen Strukturen identifiziert wurden. Das steigert die Wahrscheinlichkeit für neue Entdeckungen enorm, und sollte eine kontinuierliche Abfolge von Updates und Meldungen nach sich ziehen.

Nach einem im abgeschlossenen Private Placement über 5,5 Mio. CAD wurde nun ein Angebot über weitere 11,5 Mio. CAD abgeschlossen, womit sich das Unternehmen mehr als nur eine solide Grundlage für die nächsten Schritte geschaffen hat.

Und wieder… Bärenstarke Bohrergebnisse, die sogar die Steichkontinuität mehr als verdoppeln!

Das ist der Katalysator, auf den Investoren gewartet haben: Miata (WKN: A3EHXQ) erweitert den "Jons'-Trend mit einem 500 m "Step-out' spektakulär in die Länge und verdoppelt damit quasi über Nacht den mineralisierten Füabdruck, auf gewaltige 750 m × 250 m, bis 200 m Tiefe bestätigt und in alle Richtungen offen2.

Jeder einzelne Bohrer hat Gold getroffen, teilweise sogar mehrere Zonen in einem Bohrloch! Und die breiten, "lesbaren" Abschnitte sprechen für Volumen und zudem spätere TagebaüFantasie, mit etwa 54 m mit 1,04 g/t (Loch 043), 53,6 m mit 0,84 g/t (038) oder 34 m mit 1,05 g/t plus 12 m mit 1,15 g/t (046).

Der Step-out selbst liefert 4,9 m mit 4,04 g/t sowie 13,6 m mit 0,80 g/t (039), ein klarer Beweis für Kontinuität. Dazükommen 18,9 m mit 1,01 g/t und 5,4 m mit 2,29 g/t (044) sowie 4,4 m mit 3,13 g/t (045).

Quelle: Miata Metals Pressemeldung

Unterm Radar, aber enorm wichtig: Die neuen Geodaten deuten darauf hin, dass sich die tragenden Strukturen bis ~1,5 km Tiefe fortsetzen - das ist System-Potenzial statt Einzeltreffer. 2025 sind bereits 10.061 m gebohrt, für 2.755 m stehen die Ergebnisse noch aus, alsögenaüder perfekte Zündfunke für die nächste Kurswelle. Denn größer, breiter und offener sind genaüdas Setup, das Re-Ratings lostritt und warum Miata Metals (WKN: A3EHXQ) jetzt nicht mehr nur auf die Watchlist, sondern ins Depot gehört.

Fazit: Die Dynamik hält an!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) liefert aktuell beeindruckende Bohrergebnisse, und das sogar am laufenden Band. Die Firma stattet sich gerade finanziell bestens aus, und kann söseine Vorhaben schnell und effizient durchziehen!

Die jüngste Kurskonsolidierung während des öffentlichen Angebots scheint vorbei züsein, da sich der Aktienkurs stabilisiert hat und das Potenzial für einen Ausbruch besteht!

Quelle: ca.yahoöcom (Stand 10.12.25 - 22:00 Uhr MEZ)

Aufgrund des starken Anstiegs des Goldpreises und des Rückhalts durch Explorationsnachrichten spiegelt die derzeitige Dynamik das aktivere Handelsumfeld von Miata im April 2025 wider, auch wenn die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Mit seiner derzeit sehr niedrigen Marktkapitalisierung von 50 Millionen und seinem sehr hohen Kassenbestand von rund 13 Millionen CAD hat sich Miata Metals (WKN: A3EHXQ) mit seiner bisherigen Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien züeiner echten Sondersituation entwickelt! Unserer Ansicht nach bietet Miata Metals derzeit ein spannendes RisiköErtrags-Profil.

Viel Erfolg beim Handeln,

Ihr Team von

Spekulanten Insider

Quellen: Miata Metals Präsentation und Pressemeldungen, X, eigene Aufreichnungen,

1The reader is cautioned that grab samples are inherently selective

2Disclaimer: For all of Miata's drill results please click here: LINK

3Die gezeigten Ressourcen stammen von anderen Unternehmen und wurden von Miata nicht überprüft

IntröBild: stock.adobe.com

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/MD&A, technische Berichte (u.a. NI 43-101, soweit vorhanden); qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle (kein DCF/Multiples).

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant; Aktualisierung bei wesentlichen Unternehmensmeldungen. Abweichungen züfrüheren Einschätzungen: n.a.

Interessen/Vergütung (Ersteller): Spekulanten Insider erhält Vergütung wie oben angegeben. Positionen ≥ 0,5%: keine. Market-Making/IB-Abhängigkeiten: keine.

Wesentliche Risiken (Auszug): Genehmigungs-/Permitting-Risiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Explorations-/Ressourcen-/Reservemodelle, Rohstoffpreis- und FX-Volatilität, operative/AISC-Risiken, Standort-/ESG-/Rechtsrisiken, Witterung/Naturereignisse. (Investments in Small/MicröCaps/Explorer sind hoch volatil/illiquide; Totalverlust möglich.)

Keine Anlageberatung / Keine Finanzanalyse

Dieser Beitrag dient ausschließlich Informations- bzw. Marketingzwecken, stellt keine (unabhängige) Finanzanalyse und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar und ist keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten. Entscheidungen sollten nur nach Prüfung weiterer Quellen und ggf. unabhängiger Beratung erfolgen.

Haftung

Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Länder-/Vertriebsbeschränkungen?Kein Angebot. Nicht zur Verbreitung an US-Persons i.S.v Regulation S oder in Rechtsordnungen bestimmt, in denen die Verbreitung unzulässig ist; Adressaten sind für die Beachtung lokaler Vorschriften selbst verantwortlich.

Urheberrecht?Inhalte urheberrechtlich geschützt; gewerbliche Nutzung/Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers.

Verantwortlich i. S. d. § 18 Abs. 2 MStV: Jörg Schulte

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA59403F1053