Führendes europäisches Krankenhaussystem beginnt mit dem Angebot von Flüssigkbiopsie-Tests vor Ort auf Basis der proprietären Guardant360 CDx-Technologie

Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, gab heute die erfolgreiche Einführung von FPG 360 bekannt, einem internen Flüssigbiopsie-Testdienst an der Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Policlinico Gemelli) in Rom, Italien. Diese Partnerschaft ist die jüngste in einer Reihe von öffentlich-privaten Partnerschaften, die Guardant Health mit führenden europäischen akademischen und Forschungskrankenhäusern geschlossen hat, um seine bahnbrechende Technologie in bestehende Behandlungswege zu integrieren und so mehr Krebspatienten den Zugang zu ermöglichen.

Das Policlinico Gemelli wird vor Ort Flüssigbiopsietests auf Basis der Guardant360 CDx-Technologie anbieten. Die Zusammenarbeit erweitert den Zugang zu präzisen onkologischen Diagnostikverfahren und unterstützt sowohl die Routineversorgung als auch die klinische Forschung. FPG 360 ist eine der ersten speziellen Einrichtungen für Flüssigbiopsietests in Italien, die in einem Krankenhaussystem untergebracht ist. Das Policlinico Gemelli, eines der größten und renommiertesten Krankenhäuser Italiens, versorgt jedes Jahr Tausende von Krebspatienten in seinem umfassenden Krebszentrum. Die Einrichtung ist bekannt für ihre fortschrittlichen onkologischen Dienstleistungen, darunter Diagnostik, Behandlung und Forschung.

Die Einführung baut auf anderen erfolgreichen Partnerschaften von Guardant Health mit Val d'Hebron/VHIO in Barcelona und dem Royal Marsden Hospital in London auf.

"Diese Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Gesundheitswesen und privaten Innovatoren ermöglicht einen breiteren Zugang zu blutbasierten Krebsprofilen und genomischen Erkenntnissen", sagte Helmy Eltoukhy, Vorsitzender und Co-CEO von Guardant Health. "Die Einführung unserer Flüssigbiopsie-Technologie in einem der führenden Krebszentren Europas ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, Ärzten weltweit dabei zu helfen, personalisiertere Behandlungspläne zu erstellen und die Ergebnisse zu verbessern."

"Dies ist ein großer Fortschritt für italienische Krebspatienten, die nun vor Ort Zugang zu umfassenden genomischen Profiling-Flüssigbiopsie-Tests (CGP) haben, ohne Proben ins Ausland schicken zu müssen", sagte Professor Antonio Gasbarrini, wissenschaftlicher Direktor des Policlinico Gemelli IRCCS.

In Italien werden jährlich etwa 400.000 neue Fälle von bösartigen Tumoren registriert.1 Im Durchschnitt verursachen Tumoren in Italien etwa drei Todesfälle pro 1.000 Einwohner, darunter etwa 3,5 pro 1.000 Männer und 2,5 pro 1.000 Frauen pro Jahr. Die Tests von Guardant Health werden von Onkologen weltweit zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei soliden Tumoren sowie von Pharmaunternehmen und akademischen Forschern in klinischen Studien zur Beschleunigung der Entwicklung von Präzisionsmedikamenten eingesetzt.

Im vergangenen Jahr gab Guardant Health die Zertifizierung seines Guardant360 CDx-Bluttests gemäß der In-vitroIn-vitro-Diagnostik-Verordnung (IVDR 2017/746) der Europäischen Union bekannt. Die Zertifizierung durch TÜV SÜD Product Service gilt für die Erstellung von Tumormutationsprofilen bei Patienten mit soliden Tumoren sowie für Begleitdiagnostik-Indikationen zur Identifizierung von Patienten, die von bestimmten zielgerichteten Therapien für fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs und Brustkrebs profitieren könnten.

Über Guardant Health

Guardant Health ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das sich darauf konzentriert, das Wohlbefinden zu schützen und jedem Menschen mehr Zeit ohne Krebs zu verschaffen. Das 2012 gegründete Unternehmen Guardant verändert die Patientenversorgung, indem es mit seinen fortschrittlichen Blut- und Gewebetests, realen Daten und KI-Analysen entscheidende Erkenntnisse über die Ursachen von Krankheiten liefert. Die Tests von Guardant tragen dazu bei, die Ergebnisse in allen Phasen der Behandlung zu verbessern, einschließlich der Früherkennung von Krebs, der Überwachung des Wiederauftretens von Krebs im Frühstadium und der Unterstützung der Ärzte bei der Auswahl der besten Behandlung für Patienten mit fortgeschrittenem Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter guardanthealth.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.

Über Policlinico Gemelli

Das Policlinico Universitario Agostino Gemelli wurde im Juli 1964 auf Initiative des Istituto Toniolo di Studi Superiori e Università Cattolica del Sacro Cuore gegründet. Es beherbergt die Fakultät für Medizin und Chirurgie und ist eines der größten nichtstaatlichen Krankenhäuser in Europa, in dem Lehre, innovative Forschung, Pflege und Betreuung Hand in Hand gehen. Seit August 2015 hat es die Rechtsform einer Stiftung und seit 2018 die Qualifikation eines Wissenschaftlichen Instituts für Krankenhausaufenthalte und Pflege (IRCCS) für die Disziplinen Personalisierte Medizin und Innovative Biotechnologie. Heute ist Gemelli mit durchschnittlich über 50.000 behandelten Patienten pro Jahr auch das größte Onkologiekrankenhaus Italiens und eines der wichtigsten Forschungs- und Hilfszentren in Europa. Im Juni 2021 erhielt das Policlinico Gemelli die Akkreditierung der Joint Commission International (JCI), einer der größten und renommiertesten Zertifizierungsstellen der Welt, die für weitere drei Jahre bestätigt wurde. Darüber hinaus ist Gemelli laut dem Ranking "World's Best Hospital 2024" von "Newsweek" in Zusammenarbeit mit Statista Inc. das beste Krankenhaus Italiens und das 35. beste weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den potenziellen Nutzen, Wert, die Vorteile und Vorzüge der Flüssigbiopsie-Tests oder -Assays von Guardant Health, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen und Erwartungen abweichen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, und die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von diesen Aussagen abweichen. Zu diesen und weiteren Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanz- und Betriebsergebnisse von Guardant Health auswirken und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören diejenigen, die unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Erläuterungen und Analysen der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsleitung" sowie an anderer Stelle im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen Berichten, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Guardant Health zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und Guardant Health lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Ansichten von Guardant Health zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung herangezogen werden.

Referenzen

Cazzolla Gatti, R., Di Paola, A., Monaco, A. et al. A ten-year (2009-2018) database of cancer mortality rates in Italy. Sci Data 9, 638 (2022). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01729-0

