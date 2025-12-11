DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Diesen Donnerstag soll der Aufsichtsrat von VW den Fünfjahresplan des Autokonzerns verabschieden, insgesamt geht es um Investitionen von rund 160 Milliarden Euro - nach zuvor 165 Milliarden. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Die Planungsrunde war im November vertagt worden, weil zentrale Punkte offen blieben. Nun dürften mehrere Budgets sinken - darunter das der Batterieeinheit Powerco, die strategisch wichtig ist, aber viele Mittel bindet. Teile des Vorstands hätten gern größere Einsparungen gesehen. (Handelsblatt)

RTL - Der TV-Sender RTL will kommendes Jahr eine neue Höchstmarke bei Abonnenten erreichen. "Bis Ende 2026 wollen wir mit RTL+ rund acht Millionen zahlende Kundinnen und Kunden haben", sagte Streamingchef Henning Nieslony dem Handelsblatt. Aktuell sind es rund 6,6 Millionen. Gleichzeitig kündigt RTL eine Preiserhöhung und einen neuen werbefreien Tarif an. Der Streamingbereich ist für den Konzern ein Hoffnungsanker im kriselnden Fernsehgeschäft. In der vergangenen Woche hatte RTL den Abbau von etwa 600 Jobs bekannt gegeben. (Handelsblatt)

HASPA - Für das Jubiläumsjahr 2027 bereitet die Hamburger Sparkasse (Haspa) mehrere Veränderungen im Vorstand vor. Drei der fünf aktuellen Mitglieder verabschieden sich in den Ruhestand. Noch steht nicht offiziell fest, wer die Nachfolge als Haspa-Chef antreten wird. Der Wunschkandidat kommt aber aus den eigenen Reihen. Gremienbeschlüsse und aufsichtliche Entscheidungen stehen erst im nächsten Jahr an. Im Raum steht, dass Olaf Oesterhelweg Anfang 2027 den Posten des Vorstandssprechers übernehmen wird. Der 57 Jahre alte Diplom-Kaufmann wurde 2020 Mitglied im Vorstand, zuständig für die Bereiche Kundengeschäft, Personal und Treasury. Seit 2023 ist er stellvertretender Vorstandschef der Haspa sowie der Muttergesellschaft Haspa Finanzholding. Bei der Haspa - eine von sechs freien Sparkassen in Deutschland - würde Oesterhelweg Nachfolger von Harald Vogelsang. Er würde sich sehr freuen, wenn Olaf Oesterhelweg "2027 weiter aufrückt", sagt der Haspa-Chef, der auch seinen Posten als Präsident des Hanseatischen Sparkassen- und Giroverbandes aufgeben wird, der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung)

