Es waren die wohl längsten Übernahmeverhandlungen in der deutschen Börsengeschichte. Ihr folgte nach der Einigung zwischen dem Chemieriesen und damaligen DAX-Konzern Covestro und dem Ölriesen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Adnoc eine ebenfalls nahezu rekordverdächtig lange Phase der kartellrechtlichen Überprüfung, die nun abgeschlossen ist.Demnach darf Adnoc beziehungsweise nun XRG genannt den deutschen Chemieproduzenten schlucken. So haben die Wettbewerbsbehörden nun grünes Licht gegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
