Der Softwarekonzern Adobe hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seinen Zahlen für das vergangene Quartal sowie einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr präsentiert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen leicht über den Erwartungen. Für 2026 stellt der Konzern bei beiden Kennzahlen neue Bestmarken in Aussicht. Die Aktie reagierte zunächst nachbörslich mit einem deutlichen Plus, rutschte dann aber sogar ins Minus.Adobe geht optimistisch ins neue Geschäftsjahr 2026. Angetrieben von einer dynamisch wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
