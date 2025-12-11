Bern - Mit dem Start der Wintersportsaison und den bevorstehenden Feiertagen zieht es viele Ski- und Snowboard-Begeisterte in die Schweizer Berge. Graubünden sticht dabei als besonders attraktive Region mit einer grossen Auswahl an Destinationen und Unterkünften hervor, die Reisende von nah und fern gleichermassen anzieht. Erst in diesem Jahr wurde Graubünden im Rahmen der jährlichen Traveller Review Awards von Booking.com als eine der gastfreundlichsten ...

