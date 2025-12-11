Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der Zielkorridor für die Fed Funds liegt damit jetzt bei 3.50 % bis 3.75 %. Es ist die dritte Leitzinssenkung in Folge. Die Mehrheit des zwölfköpfigen Offenmarktausschusses (FOMC) stimmte dafür. Drei Mitglieder wichen ab: Stephan Miran, ein Vertrauter des US-Präsidenten Donald Trump, wollte eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte. Die Präsidenten der regionalen Notenbank-Ableger in Kansas City und Chicago, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
