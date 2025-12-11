Baden - Die Axpo hat im vergangenen Geschäftsjahr etwas weniger Umsatz erzielt und deutlich weniger Gewinn eingefahren. Der grösste Schweizer Energiekonzern spricht trotzdem von einem guten Ergebnis. Die Gesamtleistung sank im per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 um 3,1 Prozent auf 7,4 Milliarden Franken, wie die Axpo am Donnerstag mitteilte. Die Stromproduktion ging um rund 10 Prozent auf 32,4 Terawattstunden zurück. Dies sei vor ...

