Washington - Bewaffnete US-Soldaten haben vor der Küste Venezuelas einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht und damit die Spannungen zwischen beiden Ländern nochmals deutlich verschärft. Der Tanker sei der grösste, der jemals beschlagnahmt wurde, sagte US-Präsident Donald Trump. Er kündigte an, dass auch noch andere Dinge geschehen würden, nannte aber keine Details. Venezuela hat riesige Ölvorkommen, ist stark von den Exporteinnahmen abhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab