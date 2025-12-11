HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Kreatin werde zum Mainstream in der Lebensmittelindustrie, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwochabend mit Blick auf die Kooperation mit Ehrmann. Es sei daher umso wichtiger, dass Alzchem die Produktionskapazitäten ausbaue. Am 4. Dezember habe das Unternehmen weitere Investitionen angekündigt, die von konkreten Abnahmezusagen gedeckt sein dürften./rob/ag/edh



