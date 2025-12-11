Kloten / Stein am Rhein - Phoenix Mecano bestätigt das bisherige Mittelfristzielt für die operative Gewinnmarge. Das angestrebte Wachstum wird jedoch nicht erreicht, was unter anderem auf eine Straffung des Portfolios zurückgeführt wird. Im aktuell herausfordernden Marktumfeld werde die Strategie konsequent auf die nachhaltige Steigerung der Ertragskraft ausgerichtet, teilte das auf Gehäusetechnik und industrielle Komponenten spezialisierte Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab