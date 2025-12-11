Überraschung an der Coke-Spitze: Der Getränkeriese bekommt im kommenden Jahr einen neuen CEO. Henrique Braun übernimmt im März die Führung und soll das schwächelnde Getränkegeschäft wieder auf Kurs bringen. Damit löst er den bisherigen CEO James Quincey ab.Bald-CEO Braun ist seit 1996 im Unternehmen tätig und wurde zum Jahresbeginn zum COO befördert. Als CEO soll er laut Coca-Cola künftig vor allem neue weltweite Wachstumspotenziale erschließen, Verbraucherbedürfnisse noch besser bedienen und die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.