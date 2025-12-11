Überraschung an der Coke-Spitze: Der Getränkeriese bekommt im kommenden Jahr einen neuen CEO. Henrique Braun übernimmt im März die Führung und soll das schwächelnde Getränkegeschäft wieder auf Kurs bringen. Damit löst er den bisherigen CEO James Quincey ab.Bald-CEO Braun ist seit 1996 im Unternehmen tätig und wurde zum Jahresbeginn zum COO befördert. Als CEO soll er laut Coca-Cola künftig vor allem neue weltweite Wachstumspotenziale erschließen, Verbraucherbedürfnisse noch besser bedienen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
