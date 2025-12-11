EQS-News: Elbe BidCo GmbH / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt kapazitätsstarkes Portfolio von fünf Solarparks in Italien (265 MW)



11.12.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Corporate News





ENCAVIS erwirbt kapazitätsstarkes Portfolio von fünf Solarparks in Italien (265 MW)



Hamburg, 11. Dezember 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat von der EDP Renewables Italia Holding S.r.l. (EDPR Italy), einer 100prozentigen Tochter der EDP Renováveis, S.A., fünf Solarparks mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt 265 Megawatt (MW) erworben. Drei der Parks liegen in der Region Lazio in Mittelitalien in der Nähe von Rom, die beiden anderen in der Region Puglia im Südosten Italiens. Die Transaktion umfasst den Verkauf großer Landflächen. Darüber hinaus wurden die Projekte zusammen mit verschiedenen Stromabnahmeverträgen (PPAs) und Förderungen sowie mit Optionen zur Kapazitätserweiterung und Hybridisierung übernommen.



Die fünf Solarparks haben zur Zeit noch eine Kapazität von insgesamt 248 MW und produzieren bereits grünen Strom in voller Höhe. Zudem erfolgt derzeit eine Kapazitätserweiterung der drei Solarparks in Lazio um insgesamt zusätzliche 17 MW. Die kommerzielle Inbetriebnahme der zusätzlichen Erzeugungskapazitäten wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet. Stern Energy, die PV-Technik-Spezialisten aus Parma, werden nach einer Übergangszeit von sechs Monaten die Operations & Maintenance (O&M)-Arbeiten von EDPR für dieses Portfolio übernehmen.



"Mit dem Giotto-Portfolio vergrößern wir unsere Solarkapazität in Italien von 155 auf 420 MW. Damit werden wir einer der führenden Solarbetreiber in Italien und untermauern unsere Führungsrolle in Europa. Zugleich zeigt dieses Portfolio, wie erfolgreich und strategisch bedeutend unsere Kooperation mit Stern Energy ist: Gemeinsam setzen wir Maßstäbe für Qualität und Wachstum in der Solarbranche", so Mario Schirru, CEO der Encavis.



Das gesamte Portfolio wird nach der Kapazitätserweiterung durchschnittlich 423 Gigawattstunden (GWh) grünen Strom pro Jahr erzeugen. Vier Solarparks sind durch Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) abgesichert, die eine Laufzeit zwischen 10 bzw. 15 Jahren haben. Für das fünfte Projekt besteht ein langfristiger zweiseitiger Differenzvertrag (Contract for Difference, CfD) mit einer Laufzeit von 20 Jahren.





***





Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von rund 4,2 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com Datenschutzhinweise für Geschäftspartner sowie für Kontakte per E-Mail, Telefon und Videokonferenz finden Sie hier .



11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News