Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix erwägt eine Notierung in den USA, um vom beispiellosen Kapitalzufluss in den KI-Sektor zu profitieren.SK Hynix bestätigte am Mittwoch in einer Mitteilung, dass es "verschiedene Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswerts" prüfe - darunter eine US-Notierung unter Nutzung von Treasury-Aktien. Eine endgültige Entscheidung stehe jedoch noch aus. Aktie hat 2024 bereits um fast 230 Prozent zugelegt Der Konzern, dessen Hochbandbreitenspeicher (HBM) zu den wichtigsten Komponenten in Nvidias KI-Prozessoren gehört, erlebt einen massiven Nachfrageboom. Die SK-Hynix-Aktie ist in Seoul seit Jahresbeginn um rund 230 Prozent gestiegen und zählt damit …