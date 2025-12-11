Im europäischen Brennstoffmix sind die Gaspreise im vergangenen Monat weiter gesunken - vor allem dank einer robusten Versorgungslage. Im Gegensatz dazu legten die CO2-Preise zu, getrieben durch erhöhte Aktivitäten von Investmentfonds. Gleichzeitig dämpfte die neue, von den USA angeführte Initiative für Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine die geopolitischen Risikoprämien an den Energiemärkten. Parallel dazu […]Im europäischen Brennstoffmix sind die Gaspreise im vergangenen Monat weiter gesunken - vor allem dank einer robusten Versorgungslage. Im Gegensatz dazu legten die CO2-Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...