Der KI-Boom treibt nicht nur Nvidia zu immer neuen Höchstständen - auch Speicherchip-Lieferant SK?Hynix aus Südkorea surft auf der Welle. Nun will der Konzern die Gunst der Stunde nutzen: Ein Börsengang in den USA rückt in greifbare Nähe. Das Ziel dabei: den massiven Bewertungsabschlag gegenüber US-Rivalen Micron Technology auszumerzen.Wie SK?Hynix am Mittwoch bestätigte, prüft das Unternehmen "verschiedene Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes", darunter auch eine Notierung an einer US-Börse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär