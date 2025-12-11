Laden und laden lassen, heißt es künftig bei Logistikfirmen mit E-LKW und Photovoltaik-Dach. Wie die Technologie sich in diesem Geschäftsfeld entwickelt und Unternehmen damit die Hürden - kleiner Netzanschluss, hohe Ladeleistung und straffer Zeitplan - meistern können, erfahren Sie in diesem pv magazine Podcast mit Experten für Gewerbespeicher und Ladelösungen von Wattkraft. Um den Verkehrssektor zu dekarbonisieren, müssen insbesondere die Lastwagenflotten der Logistiker umweltfreundlicher werden. Vorteilhaft ist zwar, dass die Unternehmen oft große Dachflächen besitzen und dort eigenen Solarstrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...