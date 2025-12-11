EQS-News: Gravity / Schlagwort(e): Produkteinführung

Gravity veröffentlicht weltweit das hybride Gelegenheitsspiel "Ragnarok Monster Kitchen"!



11.12.2025 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ein Restaurant-Management-Spiel, in dem Ragnarok-Monster die Rolle von Köchen übernehmen, mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und rasantem Gameplay

Bietet neue Unterhaltung durch Event-Modi wie besondere Gäste, Lieferzeit-Herausforderungen und Boss-Herausforderungen

Verfügbar zum Download und sofortigen Spielen auf Google Play und im Apple App Store in unterstützten Regionen SEOUL, Südkorea, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das globale Spieleunternehmen Gravity hat am 11. Dezember offiziell das hybride Gelegenheitsspiel "Ragnarok Monster Kitchen" in allen Regionen weltweit mit Ausnahme ausgewählter Länder veröffentlicht. Ragnarok Monster Kitchen wurde am 11. Dezember um 17:00 Uhr KST in allen Regionen weltweit außer Korea, Japan und China verfügbar. Spieler können das Spiel in unterstützten Regionen von Google Play oder dem Apple App Store herunterladen und sofort mit dem Spielen beginnen. Ragnarok Monster Kitchen ist ein hybrides, zwangloses Restaurant-Management-Spiel, in dem bekannte Monster aus dem Ragnarok-Universum die Rolle von Köchen übernehmen und ihre eigenen Küchen leiten. Das Spiel verfügt über eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche und einen rasanten Spielablauf, der es leicht macht, sich zurechtzufinden, und selbst in kurzen Spielsitzungen ein klares Gefühl des Fortschritts vermittelt. Die Spieler durchlaufen verschiedene Themenrestaurant-Levels und schalten dabei neue Gerichte und Rezepte frei. Beliebte Monster wie Poring, Savage Bebe und Wild Rose treten als Köche auf und verleihen dem Erlebnis einen spielerischen visuellen Reiz. Das Spiel bietet eine Vielzahl von ereignisgesteuerten Aktivitäten - darunter die Verwaltung von Restaurantaufgaben, der Umgang mit besonderen Gästen, Wettläufe gegen die Zeit bei Lieferherausforderungen und Kämpfe gegen Bosse -, die das Spielerlebnis um neue Dimensionen bereichern. Die Spieler können ihre Kochmonster durch Kostüm- und Haustiersammelsysteme weiter personalisieren und stärken, während die stufenbasierte Fortschrittsstruktur ein stetiges Gefühl des Wachstums und der Immersion vermittelt. Durch die Neuinterpretation des Charmes der Ragnarok-IP auf leicht zugängliche Weise bietet das Spiel Spielern auf der ganzen Welt ein leicht zugängliches, unterhaltsames Spielerlebnis. Die Vorregistrierung für Ragnarok Monster Kitchen ist seit dem 2. Dezember im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar. Das Spiel wurde erstmals im vergangenen September in Indonesien eingeführt, wo es eine hohe Kundenbindung und lange Spielzeiten erzielte - eine Leistung, die das Vertrauen in die weltweite Markteinführung stärkte. Jeong In-hwa, Projektmanager von Ragnarok Monster Kitchen bei Gravity, erklärte: "Dieser Titel bietet eine einzigartige Wendung, indem Ragnarok-Monster die Rolle von Köchen übernehmen, während die Spieler ihre eigenen Restaurants verwalten. Wir haben das Spiel so konzipiert, dass der Charme des Gelegenheitsspiel-Genres mit einfachen, intuitiven Steuerungen voll und ganz genossen werden kann." Er fügte hinzu: "Wir bereiten eine Vielzahl von Inhaltsaktualisierungen und Veranstaltungen vor, die auf den globalen Service zugeschnitten sind, und freuen uns auf das anhaltende Interesse und die Unterstützung der Spieler." Weitere Informationen zur offiziellen Veröffentlichung von Ragnarok Monster Kitchen finden Sie auf der offiziellen Website des Spiels ( https://rmk.gnjoy.com/) . [Gravity Offizielle Website] http://www.gravity.co.kr [Ragnarok Monster Kitchen Offizielle Website] https://rmk.gnjoy.com/ [Ragnarok Monster Kitchen Google Play Download Page] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.romk.aos [Ragnarok Monster Kitchen Apple App Store Download Page] https://apps.apple.com/id/app/ragnarok-monster-kitchen/id6749607765 [Ragnarok Monster Kitchen Offizieller Discord] https://discord.com/invite/T6wNuERtW4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841326/image_5018407_7884519.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2658993/5662382/image_Gravity_CI_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gravity-veroffentlicht-weltweit-das-hybride-gelegenheitsspiel-ragnarok-monster-kitchen-302638906.html



11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News