Das starke Kaufsignal einer DAX-Aktie soll im Derivate-Depot mit einem schönen Trade umgesetzt werden. Dort erreichen die Inliner auf DAX und Gold neue Hochs und erhalten nachgezogene Stoppkurse Im Derivatedepot wird für den zu 41,99 Euro und mit einem Plus von 27 Prozent verkauften Bayer-Bonus-Cap UG7RZ2 wird nun wie angekündigt ein Nachfolger etabliert. Basis ist eine andere DAX-Aktie, die soeben ein interessantes charttechnisches Kaufsignal gab. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.