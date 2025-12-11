Bern - Der Ausbau des Bahnhofs Bern wird 200 bis 250 Millionen Franken teurer als geplant. Die Eröffnung verzögert sich um zwei Jahre bis 2031, wie die SBB am Donnerstag bekanntgaben. Zu schaffen machen den SBB unerwartete Hürden bei den Bauarbeiten. Dazu gehörten statische Herausforderungen und alte, unvollständige Baupläne sowie Schadstofffunde. Weil sich die Bauzeit verlängert, steigen auch die Kosten. Diese nehmen auch wegen «anspruchsvollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab