Zürich - Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate SICAV Industrial erweitert sein Immobilienportfolio. Der Fonds hat eine Gewerbeliegenschaft in Illnau-Effretikon übernommen, die bisher im Besitz der Expomobilia GmbH war. Der Erwerb wurde durch einen Teil der im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommenen Mittel finanziert und im Rahmen eines «Sale-and-Rentbacks» durchgeführt. Dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab