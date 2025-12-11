Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Zinssenkung plus Liquidität gleich Jahresendrally!

11.12.2025 -

Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins gesenkt und nicht weniger bedeutsam zusätzliche Liquidität in den Geldmarkt gegeben. Das FOMC sieht den Leitzins inzwischen in der Nähe des neutralen Niveaus, sodass die Notenbank die Geldpolitik nicht länger als restriktiv einschätzt. Diese Einschätzung teilen wir, weshalb es konsequent ist, dass die Mitglieder als Basisszenario nur moderate Zinssenkungen im kommenden Jahr erwarten. Fed-Chef Jerome Powell betonte zudem, dass eine Zinserhöhung derzeit keine Option darstellt - ein klarer Kontrast zur jüngsten Kommunikation der Europäischen Zentralbank.

Für die Finanzmärkte ist ebenfalls positiv zu werten, dass die Fed weiterhin politische Unabhängigkeit zeigt. Trumps Vertrauter im Board, Stephen Miran, bleibt mit seiner wiederholten Forderung nach einer 50-Basispunkte-Senkung eine isolierte Einzelmeinung. Damit hat der Aktienmarkt von der Federal Reserve kurz vor Weihnachten die Geschenke bekommen, die er sich gewünscht hatte: niedrigere Zinsen und mehr Liquidität. Für Investoren gibt es in der saisonal starken Börsenphase und mit diesem geldpolitischen Rückenwind keinen Grund mehr, sich aus dem Markt zu verabschieden. Die jetzt kurzfristig einsetzenden Gewinnmitnahmen nach der Entscheidung dürften so den Boden für eine Jahresendrally bereiten.

Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und in zwei Publikumsfonds, darunter dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

